﻿
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta yapılan iki maçla sona erdi.

1240 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta yapılan iki maçla sona erdi.

Süper Lig'de üçüncü haftanın son gününde Medipol Başakşehir ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı.

Haftanın kapanış maçında ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İki maçla tamamlanan haftanın ardından 9 puanı bulunan iki takımdan Galatasaray, averajla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 2. sırada yer aldı. Üçüncü hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor, puan alamayan tek takım oldu.

- Haftanın sonuçları

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 2-2

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 0-3

Atiker Konyaspor-Bursaspor: 1-1

Beşiktaş-Antalyaspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Akhisarspor: 3-1

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 6-0

- Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Süper Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GALATASARAY 10 
2.  KASIMPAŞA
3.  EVKUR YENİ MALATYASPOR
4.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
5.  BEŞİKTAŞ
6.  KAYSERİSPOR
7.  ATİKER KONYASPOR
8.  MKE ANKARAGÜCÜ
9.  TRABZONSPOR
10.  ANTALYASPOR -1 
11.  FENERBAHÇE -1 
12.  GÖZTEPE -2 
13.  DEMİR GRUP SİVASSPOR -4 
14.  ÇAYKUR RİZESPOR -1 
15.  BURSASPOR -1 
16.  AKHİSARSPOR -3 
17.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -3 
18.  AYTEMİZ ALANYASPOR -9 
 

- 4. haftanın programı

31 Ağustos Cuma:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
Eryaman stadı ne alemde?
2
Erkan Sözeri gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...
Canberk Aydın, Gençlerbirliği'nde...
2
Gençlerbirliği’nde gözler Osmanlıspor maçına çevrildi
1
Yiğiner'in hedefi ilk 10
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿