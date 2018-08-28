Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta yapılan iki maçla sona erdi.
Süper Lig'de üçüncü haftanın son gününde Medipol Başakşehir ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı.
Haftanın kapanış maçında ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 6-0 galip ayrıldı.
İki maçla tamamlanan haftanın ardından 9 puanı bulunan iki takımdan Galatasaray, averajla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 2. sırada yer aldı. Üçüncü hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor, puan alamayan tek takım oldu.
- Haftanın sonuçları
Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 2-2
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Göztepe-Fenerbahçe: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 0-3
Atiker Konyaspor-Bursaspor: 1-1
Beşiktaş-Antalyaspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Akhisarspor: 3-1
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 6-0
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|9
|9
|2.
|KASIMPAŞA
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|9
|3.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|4.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|5.
|BEŞİKTAŞ
|3
|2
|0
|1
|7
|5
|2
|6
|6.
|KAYSERİSPOR
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|5
|7.
|ATİKER KONYASPOR
|3
|1
|2
|0
|7
|6
|1
|5
|8.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|9.
|TRABZONSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|10.
|ANTALYASPOR
|3
|1
|1
|1
|6
|7
|-1
|4
|11.
|FENERBAHÇE
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|12.
|GÖZTEPE
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|13.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|-4
|3
|14.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|15.
|BURSASPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|16.
|AKHİSARSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|18.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|-9
|0
- 4. haftanın programı
31 Ağustos Cuma:
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)
1 Eylül Cumartesi:
19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
2 Eylül Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
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