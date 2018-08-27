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Galatasaray 6 - Alanyaspor 0
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GALATASARAY 6 - ALANYASPOR 0

Galatasaray 6 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 6-0 kazandı.

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Galatasaray 6 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 6-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Fernando Reges (86' Ozan Kabak), Younes Belhanda, Sinan Gümüş (73' Muğdat Çelik), Emre Akbaba, Henry Onyekuru (83' Yunus Akgün), Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Fatih Terim

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Barış Başdaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Giannis Maniatis, Djalma Campos (59' Hasan Ayaroğlu), Taha Yalçıner, Efecan Karaca (72' Filipe Augusto), Lucas Villafanez, Bobo (46' Serge Mbilla Etame)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

Goller: DK 37: Fernando Reges (Galatasaray), DK 49: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 53: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 56: Emre Akbaba (Galatasaray), DK 82: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 84: Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı Kart: DK 35: Barış Başdaş (Alanyaspor)

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