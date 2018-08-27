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M.Başakşehir 3 - Akhisar Bel. 1
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M.BAŞAKŞEHİR 3 - AKHİSAR BEL. 1

M.Başakşehir 3 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında M.Başakşehir ile Akhisar Bel. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-1 kazandı.

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M.Başakşehir 3 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında M.Başakşehir ile Akhisar Bel. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-1 kazandı.

M.Başakşehir: Mert Günok, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Emre Belözoğlu (46' Rijad Bajic), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Kerim Frei (79' Marcio Mossoro), İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni (86' Eljero Elia)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro (74' Josue), Daniel Larsson (74' Onurcan Güler), Bilal Kısa (65' Eray Ataseven), Güray Vural, Elvis Manu

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Ali Şansalan

Goller: DK 9: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 28: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 70: Rijad Bajic (M.Başakşehir), DK 90: Manuel Da Costa (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 40: Bilal Kısa (Akhisar Bel.), DK 44: Aykut Çeviker (Akhisar Bel.), DK 57: Junior Caiçara (M.Başakşehir), DK 67: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 67: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 86: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.)

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