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K Karabükspor 1 - Altınordu 1
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K KARABÜKSPOR 1 - ALTINORDU 1

K Karabükspor 1 - Altınordu 1

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında K Karabükspor ile Altınordu Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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K Karabükspor 1 - Altınordu 1

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında K Karabükspor ile Altınordu Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Yusuf Akbulut (86' Fatih Kızılay), Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (68' Arif Bostancı)

Teknik Direktör: Fikret Yılmaz

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Serdar Deliktaş, David Kılınç, Anıl Koç (75' Ali Yaşar), Muhammed Mert (66' Kemal Rüzgar), Alican Özfesli, Enes Kubat (50' Hüseyin Atakan Üner)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut, Emre Malok

Goller: DK 34: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 46: Enes Kubat (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 26: Alican Özfesli (Altınordu), DK 28: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 32: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 50: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 51: Batuhan Kurt (K Karabükspor), DK 83: Ferhat Yılmaz (K Karabükspor), DK 90: Fatih Kızılay (K Karabükspor), DK 90: Serdar Deliktaş (Altınordu)

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