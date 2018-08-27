K Karabükspor 1 - Altınordu 1
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında K Karabükspor ile Altınordu Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Yusuf Akbulut (86' Fatih Kızılay), Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (68' Arif Bostancı)
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Serdar Deliktaş, David Kılınç, Anıl Koç (75' Ali Yaşar), Muhammed Mert (66' Kemal Rüzgar), Alican Özfesli, Enes Kubat (50' Hüseyin Atakan Üner)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut, Emre Malok
Goller: DK 34: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 46: Enes Kubat (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 26: Alican Özfesli (Altınordu), DK 28: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 32: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 50: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 51: Batuhan Kurt (K Karabükspor), DK 83: Ferhat Yılmaz (K Karabükspor), DK 90: Fatih Kızılay (K Karabükspor), DK 90: Serdar Deliktaş (Altınordu)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.