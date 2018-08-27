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İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Galatasaray - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, , Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler

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