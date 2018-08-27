İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Galatasaray - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, , Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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