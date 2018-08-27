K Karabükspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında K Karabükspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
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Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Davıd Deniz Kılınç, Mehmet Murat Uçar, , Enes Kubat, Alican Özfesli, Serdar Deliktaş, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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