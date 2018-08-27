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K Karabükspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında K Karabükspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında K Karabükspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Fikret Yılmaz

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Davıd Deniz Kılınç, Mehmet Murat Uçar, , Enes Kubat, Alican Özfesli, Serdar Deliktaş, Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut, Emre Malok

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