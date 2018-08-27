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İşte M.Başakşehir - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE M.BAŞAKŞEHİR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte M.Başakşehir - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında M.Başakşehir ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte M.Başakşehir - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak M.Başakşehir - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Kerim Frei, Uğur Uçar, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Akhisar Bel.: Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Güray Vural, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, Ali Şansalan

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