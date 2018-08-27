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Ndiaye İstanbul'da
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NDİAYE İSTANBUL'DA

Ndiaye İstanbul'da

Galatasaray'ın, İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak transfer ettiği Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın, İngiltere'nin Stoke City takımından kiralık olarak transfer ettiği Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inen Senegalli yıldız futbolcu, Sivil Havacılık Terminali'nden çıkarak, basın mensuplarına görünmeden alandan ayrıldı. Ndiaye, bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edecek

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