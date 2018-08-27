Bursaspor Tomas Necid'le yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Çek golcü Tomas Necid ile yollarını ayırdı.
Bursaspor, Tomas Necid ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Tomas Necid, 2015 yılında Hollanda’nın PEC Zwolle takımından Bursaspor’a bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti. Tomas Necid, Bursaspor forması ile çıktığı 47 maçta 18 gole imza atarken, 3 de asist yapmıştı.
Son iki yılını Legia Warszawa ve Slavia Prag’da kiralık olarak geçiren Tomas Necid’in, 44 kez giydiği milli forma altında 12 golü bulunuyor.
Bursaspor resmi internet sitesi, Tomas Necid ile ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Tomas Necid’e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar dileriz.
Bursaspor Kulübü”
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