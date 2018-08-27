Canberk Aydın, Gençlerbirliği'nde...

Spor Toto 1'nci ligde liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yolların ayrılması ardından sağ bek arayışına girişmişti.
Canberk Aydın geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Denizlispor'dan kulübü Kayserispor'a dönmüş ancak forma şansı bulamamıştı. 24 yaşındaki sağ bek pozisyonunda oynayan Canberk Aydın, dün oynanan Eskişehirspor maçında tribünlerde yerini aldı.
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