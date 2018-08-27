Yevhen Seleznyov yoksa Elvis Manu var!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor, hücumdaki en büyük gol silahı Seleznyov'un aldığı 4 maçlık ceza sonrası Elvis Manu'ya güveniyor.
Ukraynalı yıldızın cezasıyla elinde golcü kalmayan teknik direktör Saffet Susic, Hollandalı sol kanat oyuncusu Manu'yu ileri uca çekecek. Kamp döneminden bu yana antrenmanlarda Manu'ya gol çalıştıran Susic, 25 yaşındaki futbolcudan patlama bekliyor.
Sezonun ilk haftasında Beşiktaş karşısında maça yedek kulübesinde başlayıp 46'ncı dakikada oyuna giren Elvis Manu, Çaykur Rizespor randevusuna ilk 11'de çıkıp Seleznyov'un atılması sonrası ileri uca çekildi. Genç futbolcu, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 4 gol atmıştı. Yönetimin transfer döneminin bitmesine 6 gün kala alternatif golcü arayışı da sürüyor
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