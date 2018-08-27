Akçay: Deplasmanda kazanmak moral verdi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 30 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçay, “Müsabaka önemliydi. 8 haftalık bölümü düşündüğümüzde biz bu alanı mümkün olduğunca fazla puanla geçmek istiyoruz. Deplasmanda kazanmak özgüven anlamında bizi rahatlattı ve moral verdi. Umarım 8 haftayı az kayıpla bitirerek hedefe ulaşırız. Kora kor mücadele oldu ama biz daha şanslıydık. Onları da tebrik ediyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.
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