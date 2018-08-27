Çapa: Böyle olacağı belliydi

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup olan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirerek, "Neyi değerlendirelim? Maçı mı, halimizi mi? Böyle olacağı belliydi." ifadelerini kullandı.

Duran toptan gol yediklerini hatırlatan Çapa, şöyle devam etti:

"Maçtan önce Mert Nobre'yi söylemiştik. Onu alamadık. Mücadele etmemiz gerekiyor. Final paslarını tecrübesizlikten yapamadık. Kırmızı karttan sonra maç koptu. Yediğimiz gollerin üçünde pozisyonu biz verdik. Bu kadar hata yaparsanız, rakipler affetmez. Çocukları suçlamıyorum. Bu kadar genç arkadaşı bir arada oynatınca, hatalar olacaktır. Onlara kızgın ve kırgın değiliz. Mücadele anlamında yapabileceklerinin en iyisini yaptılar."

Takımda 12 futbolcunun lisansının çıkmadığını hatırlatan teknik direktör Çapa, "Biz hayatta değiliz. Halen şampiyonluk sevdasıyla kendi kendimizi oyalıyoruz. Şu anda hastanede acile gittik. Durumumuzun ne olduğu belli. Biz önce hastalıktan kurtulalım ve lisans işini bir çözelim. Açıkçası çok üzücü. İnsanlar işin ciddiyetini algılayamıyorlar." şeklinde konuştu.

"Futbolun şakası olmaz." ifadelerini kullanan Çapa, "Çıkmak çok zor ama aşağı doğru iniş çok hızlı olur. Eskişehirspor bunu hiç hak etmiyor. Gençlerbirliği de Eskişehirspor da Süper Lig'e yakışan iki takım. Ümit ederim ki 3 gün sonra olumlu haberleri alalım. Yoksa bundan daha acı senaryolar ortaya çıkacak. 12 arkadaşın lisansı çıkmadı. Bunlar iyi futbolcular. Lisans sorunu çözülmezse onlar bir yerlere giderler ama bu camia ne olacak?" diyerek sözlerini tamamladı.