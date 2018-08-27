Sözeri: Kazandığımız için mutluyuz

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, "Bu tarz maçlar hep zor olmuştur. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Eskişehirspor'un sıkıntıları bulunduğuna dikkati çeken Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Balıkesirspor Baltok karşısında 2-2'lik sonuçla aldıkları bir puan, onları motive etmiş gözüktü. Golü bulana kadar zorlanacağımızı biliyorduk. Golü bulunca da sıkıntı yaptık açıkçası. Eskişehirspor, Türk futbolunun marka değerini yükseleten ve keyif getiren bir kulüp. İnşallah sorunlarını çözerler. İlk gole kadar disiplinli oynadık. İkinci yarıya daha istekli ve arzulu başladık. Gördükleri kırmızı kartın ardından rakibin yapabileceği bir şey kalmadı. Oyuncularımı kutluyorum."

Osmanlı Stadı'nın zeminini de eleştiren teknik direktör Sözeri, "Türk futbolunun ekonomik ve marka değeri had safhada. Burada patates ekseniz bitmez. Futbol oynamak isteyen bizim gibi takımlar için handikap. Sahayı bakıma alacaklar. İnşallah güzel bir saha olur." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Sözeri, ligde averajla lider olduklarını belirterek, "Sezonu da böyle tamamlamak istiyoruz. Transferi düşünmüyoruz. Hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olursa, belki düşünürüz." diyerek sözlerini tamamladı.