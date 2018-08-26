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Atiker Konyaspor 1 - Bursaspor 1
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ATİKER KONYASPOR 1 - BURSASPOR 1

Atiker Konyaspor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Atiker Konyaspor ile Bursaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Atiker Konyaspor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Atiker Konyaspor ile Bursaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner (68' Vedat Bora), Jens Jonsson, Moryke Fofana, Wilfred Moke (61' Paolo Hurtado), Mustapha Yatabare, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak, Henri Saivet, Yusuf Erdoğan (68' Tunay Torun), Aytaç Kara, Furkan Soyalp (81' Jires Kembo-ekoko), Allano Lima (90' Kubilay Kanatsızkuş), Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 2: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor), DK 33: Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 38: Adis Jahovic (Atiker Konyaspor), DK 45: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor), DK 69: Furkan Soyalp (Bursaspor), DK 90: Jires Kembo-ekoko (Bursaspor)

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