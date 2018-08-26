Beşiktaş 2 - Antalyaspor 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Pepe, Adriano Correia, Caner Erkin, Domagoj Vida (57' Cyle Larin), Ryan Babel, Ricardo Quaresma (90' Gökhan Töre), Gary Medel, Tolgay Arslan (36' Gökhan Gönül), Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk (64' Salih Dursun), Nazim Sangare, William Vainqueur, Hakan Özmert (60' Jean-armel Drole), Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik (66' Danilo Campos), Harun Alpsoy, Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa
Goller: DK 20: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 24: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 26: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 33: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 56: Pepe (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 9: Bahadır Öztürk (Antalyaspor), DK 30: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 62: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 66: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 71: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 74: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 78: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 82: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 85: Salih Dursun (Antalyaspor)
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