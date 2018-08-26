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Beşiktaş 2 - Antalyaspor 3
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BEŞİKTAŞ 2 - ANTALYASPOR 3

Beşiktaş 2 - Antalyaspor 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.

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Beşiktaş 2 - Antalyaspor 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Pepe, Adriano Correia, Caner Erkin, Domagoj Vida (57' Cyle Larin), Ryan Babel, Ricardo Quaresma (90' Gökhan Töre), Gary Medel, Tolgay Arslan (36' Gökhan Gönül), Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk (64' Salih Dursun), Nazim Sangare, William Vainqueur, Hakan Özmert (60' Jean-armel Drole), Yekta Kurtuluş, Doğukan Sinik (66' Danilo Campos), Harun Alpsoy, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa

Goller: DK 20: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 24: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 26: Alvaro Negredo (Beşiktaş), DK 33: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 56: Pepe (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 9: Bahadır Öztürk (Antalyaspor), DK 30: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 62: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 66: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 71: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 74: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 78: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 82: Ruud Boffin (Antalyaspor), DK 85: Salih Dursun (Antalyaspor)

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