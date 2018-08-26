Adanaspor 0 - Afjet Afyonspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Adanaspor ile Afjet Afyonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-0 kazandı.
Adanaspor: Goran Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Emre Can Coşkun, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (79' Yüksel Şişman), Claudiu Bumba, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (65' Kenan Karışık), Eren Keleş, Robert Feczesin
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Ali Kılıç (77' Erdi Zengin), İsmet Benli, Renato Arapi, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Onur Toprak (63' Ersel Aslıyüksek), Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç (58' Sinan Özkan)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan, Atilla Karaoğlan
Goller: DK 20: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 49: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 3: Hakan Barış (Adanaspor), DK 22: Berkan Yıldırım (Adanaspor), DK 45: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 82: Yüksel Şişman (Adanaspor)
Kırmızı Kart: DK 46: Berkan Yıldırım (Adanaspor)
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