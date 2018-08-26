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Adanaspor 0 - Afjet Afyonspor 2
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ADANASPOR 0 - AFJET AFYONSPOR 2

Adanaspor 0 - Afjet Afyonspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Adanaspor ile Afjet Afyonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-0 kazandı.

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Adanaspor 0 - Afjet Afyonspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Adanaspor ile Afjet Afyonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-0 kazandı.

Adanaspor: Goran Karacic, Berkan Yıldırım, Veli Kızılkaya, Emre Can Coşkun, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (79' Yüksel Şişman), Claudiu Bumba, Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (65' Kenan Karışık), Eren Keleş, Robert Feczesin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Ali Kılıç (77' Erdi Zengin), İsmet Benli, Renato Arapi, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Onur Toprak (63' Ersel Aslıyüksek), Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç (58' Sinan Özkan)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan, Atilla Karaoğlan

Goller: DK 20: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 49: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 3: Hakan Barış (Adanaspor), DK 22: Berkan Yıldırım (Adanaspor), DK 45: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 82: Yüksel Şişman (Adanaspor)

Kırmızı Kart: DK 46: Berkan Yıldırım (Adanaspor)

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