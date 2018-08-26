Balıkesirspor Baltok 0 - Osmanlıspor 3
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (52' Okan Alkan), Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil (77' Steve Beleck), Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (63' Foxi Kethevoama)
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Ousmane N'diaye, Furkan Özçal (77' Hasan Kılıç), Adrien Regattin, Tugay Kaçar, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembi (82' Oğuzhan Erdoğan), Beykan Şimşek (72' Sinan Kurt)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Hakem: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık, Sinan Dereci
Goller: DK 34: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 48: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 67: Furkan Özçal (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 42: Furkan Özçal (Osmanlıspor), DK 50: Beykan Şimşek (Osmanlıspor), DK 54: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 61: Tugay Kaçar (Osmanlıspor)
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