﻿
Balıkesirspor Baltok 0 - Osmanlıspor 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR BALTOK 0 - OSMANLISPOR 3

Balıkesirspor Baltok 0 - Osmanlıspor 3

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.

286 Okunma

Balıkesirspor Baltok 0 - Osmanlıspor 3

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören (52' Okan Alkan), Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil (77' Steve Beleck), Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (63' Foxi Kethevoama)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Ousmane N'diaye, Furkan Özçal (77' Hasan Kılıç), Adrien Regattin, Tugay Kaçar, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembi (82' Oğuzhan Erdoğan), Beykan Şimşek (72' Sinan Kurt)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık, Sinan Dereci

Goller: DK 34: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 48: Adrien Regattin (Osmanlıspor), DK 67: Furkan Özçal (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 42: Furkan Özçal (Osmanlıspor), DK 50: Beykan Şimşek (Osmanlıspor), DK 54: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 61: Tugay Kaçar (Osmanlıspor)

﻿

Akçay: Deplasmanda kazanmak moral verdi.
Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
Eskişehirspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2
Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Mustafa Reşit Akçay: “Sonuç dışında her şey güzeldi”
Osmanlıspor 0 - Giresunspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿