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Demir Grup Sivasspor 0 - Kasımpaşa 3
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - KASIMPAŞA 3

Demir Grup Sivasspor 0 - Kasımpaşa 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

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Demir Grup Sivasspor 0 - Kasımpaşa 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjani, David Braz, Douglas, Uğur Çiftçi (64' Erdoğan Yeşilyurt), Robinho, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (88' Aydın Karabulut), Arouna Kone, Ziya Erdal, Emre Kılınç (80' Zoro Cyriac)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (77' David Pavelka), Loret Sadiku, Tarkan Serbest, Trezeguet (90' Hasan Bilal), Samuel Eduok (69' Özgür Çek), Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel, Erkan Özdamar

Goller: DK 31: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 79: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 90: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 41: Strahil Popov (Kasımpaşa), DK 72: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 78: David Pavelka (Kasımpaşa)

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İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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