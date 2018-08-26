Demir Grup Sivasspor 0 - Kasımpaşa 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjani, David Braz, Douglas, Uğur Çiftçi (64' Erdoğan Yeşilyurt), Robinho, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (88' Aydın Karabulut), Arouna Kone, Ziya Erdal, Emre Kılınç (80' Zoro Cyriac)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, İlhan Depe (77' David Pavelka), Loret Sadiku, Tarkan Serbest, Trezeguet (90' Hasan Bilal), Samuel Eduok (69' Özgür Çek), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel, Erkan Özdamar
Goller: DK 31: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 79: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 90: Mbaye Diagne (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 41: Strahil Popov (Kasımpaşa), DK 72: Loret Sadiku (Kasımpaşa), DK 78: David Pavelka (Kasımpaşa)
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