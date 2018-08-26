Gençlerbirliği 5 - Eskişehirspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (70' Selçuk Şahin), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (79' Nadir Çiftçi), Bekir Yılmaz, Jailton Paraiba, Mert Nobre (46' Deniz Yılmaz)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm (46' Mehmet Feyzi Yıldırım), Talha Erdoğan (79' Mevlüt Çelik), Kaan Gül (67' Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım, Caner Ak
Goller: DK 21: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 61: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 66: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 75: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 79: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 28: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 86: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: DK 47: Cemali Sertel (Eskişehirspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.