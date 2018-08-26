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Gençlerbirliği 5 - Eskişehirspor 0
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GENÇLERBİRLİĞİ 5 - ESKİŞEHİRSPOR 0

Gençlerbirliği 5 - Eskişehirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 5 - Eskişehirspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon (70' Selçuk Şahin), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (79' Nadir Çiftçi), Bekir Yılmaz, Jailton Paraiba, Mert Nobre (46' Deniz Yılmaz)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Cemali Sertel, İsmail Oykun, İbrahim Halil Öner, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm (46' Mehmet Feyzi Yıldırım), Talha Erdoğan (79' Mevlüt Çelik), Kaan Gül (67' Ahmet Zeki Barlas), Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Sarperbarış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım, Caner Ak

Goller: DK 21: Mert Nobre (Gençlerbirliği), DK 61: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 66: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 75: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 79: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 28: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), DK 86: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: DK 47: Cemali Sertel (Eskişehirspor)

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