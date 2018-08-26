Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Furkan Özçal, Beykan Şimşek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Hakem: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık, Sinan Dereci
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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