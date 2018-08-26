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Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR BALTOK - OSMANLISPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Osmanlıspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Furkan Özçal, Beykan Şimşek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Alper Çetin, İlker Takpak, Hakan Karabalcık, Sinan Dereci

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