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Adanaspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Adanaspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Adanaspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, , Berkan Yıldırım, Goran Karacıc, , Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Emre Can Coşkun

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan, Atilla Karaoğlan

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