Adanaspor - Afjet Afyonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Adanaspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, , Berkan Yıldırım, Goran Karacıc, , Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Emre Can Coşkun
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Hakem: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan, Atilla Karaoğlan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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