Beşiktaş - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Caner Erkin, Utku Yuvakuran
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Wıllıam Vaınqueur, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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