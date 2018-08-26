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Beşiktaş - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Domagoj Vıda, Caner Erkin, Utku Yuvakuran

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Wıllıam Vaınqueur, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Suat Arslanboğa

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