İşte Atiker Konyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Atiker Konyaspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Uğur Demirok, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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