﻿
İşte Atiker Konyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ATİKER KONYASPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Atiker Konyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

447 Okunma

İşte Atiker Konyaspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Atiker Konyaspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Adıs Jahovıc, Uğur Demirok, Wilfried Moke Abro, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Henrı Gregoıre Saıvet, , Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek, Tugay Kaan Numanoğlu

﻿

Atiker Konyaspor 1 - Bursaspor 1
Antalyaspor 3 - Atiker Konyaspor 3
Bursaspor 0 - Kayserispor 0
İşte Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bursaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
Eto'o yeni takımına imzayı attı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿