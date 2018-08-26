Gençlerbirliği - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarperbarış Saka yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Gençlerbirliği: Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Eskişehirspor: Semih Güler, Kaan Gül, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, , Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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