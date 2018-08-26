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Gençlerbirliği - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarperbarış Saka yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

Gençlerbirliği: Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Eskişehirspor: Semih Güler, Kaan Gül, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, , Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, , Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Sarperbarış Saka, Uygar Bebek, Emin Yıldırım, Caner Ak

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