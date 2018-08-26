﻿
İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

244 Okunma

İşte Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel, Erkan Özdamar

﻿

Kasımpaşa 2 - M.Başakşehir 1
Kasımpaşa - M.Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Trabzonspor 3 - Demir Grup Sivasspor 1
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Süper Lig takımları galibiyette ne kadar kazanıyor?
1
Yüzyılın en saçma yasaklarından biri daha Türkiye'den...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿