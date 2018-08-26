Eskisi amatörde, yenisi 3'ncü ligde ama 5 yıldızlı statları bitiyor...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, çimleri eylülde serilecek yeni Ordu stadında ilk maçın kasım ayında oynanmasının planlandığını bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tamamlandığında maliyeti 150 milyon lirayı bulacak 20 bin kişi kapasiteli stadın yeni sezonda futbolseverlere hizmet vereceğini belirtti.
Stadın yüzde 95'inin tamamlandığını aktaran Yılmaz, "Stadın aylar önce tribünler, çatısı ve dış cephe kaplamaları tamamlanmıştı. Şu anda stadın ince işçilikleri devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Çimleri eylülde serilecek yeni Ordu stadında ilk maçın kasım ayında oynanması planlanıyor." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Her şey istenildiği gibi gittiği takdirde futbolseverler ilk maç heyecanını kasımda burada yaşamış olacaklar. Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak stadımız, 20 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edildi. Stadın 500 araçlık otoparkı var. Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stadın deniz tarafındaki tribünün altında otel de yer alacak. Toplamda 90 bin metrekare üzerine kurulan stadın açılışının ardından, 19 Eylül Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak."
Stadın Ordu'ya yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şunları aktardı:
"Yeni stat Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin ilimize armağanı. Şehrin futbol ve bireysel sporlarına yön verecek dev bir spor eseri ilimizde kazandırılmasına ne kadar teşekkür etsek, ne kadar gurur duysak azdır. Hayırlı, uğurlu olsun."
Enver Yılmaz, stadın ismine henüz karar verilmediğini anımsatarak, zamanı geldiğinde bu konuda da karar alınacağını belirtti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.