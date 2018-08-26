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Karaman: Mücadelenin karşılığı 3 puandı
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KARAMAN: MÜCADELENİN KARŞILIĞI 3 PUANDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikada gelen gol nedeniyle 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyuncularımın gösterdiği mücadelenin karşılığı 3 puandı." şeklinde konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikada gelen gol nedeniyle 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyuncularımın gösterdiği mücadelenin karşılığı 3 puandı." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan ve MKE Ankaragücü'nün gol attığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan'ın yanlış bir karar verdiğini savunan Karaman, "Tıpkı Abdülkadir'e gösterilen kartte olduğu gibi, hakemin hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul vardı ama lehimize olması gerekiyordu. Hakem burada yorum hatası yaptı. Bu hata da emeğimizin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nün başarıyla lige çıktığını ve yeni oyuncularla takımı güçlendirdiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Onlar da iyi takım olma yolunda ilerliyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. VAR sisteminin sadece ofsayt, kart veya iptal edilen gollerde değil, bu tarz bariz faullerde de devreye girmesi gerekiyor. Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Faul lehimize olmalı ve kart rakip oyuncuya verilmeliydi. Sakatlarımızın olması, bazı oyuncularımızın geç gelmesi nedeniyle zamana ihtiyacımız var. Bunu yaparken de puanlara ihtiyacımız var. Eminim bundan sonraki müsabakalarda daha dikkatli olunacaktır."
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