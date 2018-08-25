Göztepe 1 - Fenerbahçe 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazandı.
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore, Yasin Öztekin, Celso Borges, Alpaslan Öztürk (64' Andre Poko), Tayfur Bingöl (90' Hakan Çinemre), Halil Akbunar (90' Axel N'gando), Deniz Kadah
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mehmet Topal (83' Mehmet Ekici), Elif Elmas, Alper Potuk (79' Roberto Soldado), Nabil Dirar (65' Barış Alıcı), Islam Slimani
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Çınar
Gol: DK 66: Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 50: Islam Slimani (Fenerbahçe), DK 82: Andre Poko (Göztepe), DK 90: Wallace Reis (Göztepe)
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