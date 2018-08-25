Gazişehir Gaziantep FK 0 - Adana Demirspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Femi Balogun (62' Seifedin Chabbi), Yonathan Del Valle, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (78' Prince Segbefia), Okan Derici (77' Igor Wanderson Da Silva), Kubilay Aktaş, Rydell Poepon
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
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Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Murat Akın (64' Emre Nefiz), Galip Güzel, Herve Kage (78' Berk Yıldız), Jakub Kosecki (90' Erdal Öztürk), Hamidou Traore, Pote
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum, Kadir Sağlam
Gol: DK 18: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 40: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 49: Femi Balogun (Gazişehir Gaziantep FK), DK 58: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 61: Murat Akın (Adana Demirspor), DK 67: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Tayyib Talha Sanuç (Adana Demirspor), DK 75: Kubilay Aktaş (Gazişehir Gaziantep FK), DK 89: Çağlar Şahin Akbaba (Adana Demirspor), DK 90: Emre Nefiz (Adana Demirspor)
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