﻿
Denizlispor 0 - Hatayspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR 0 - HATAYSPOR 0

Denizlispor 0 - Hatayspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Denizlispor ile Hatayspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

391 Okunma

Denizlispor 0 - Hatayspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Denizlispor ile Hatayspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Muhammet Ertürk, Ismail Aissati, Burak Çalık, Tonia Tisdell (64' Deniz Vural), Recep Niyaz (77' Cihan Özkaymak), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz (85' Seddar Karaman)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Tom Silva (77' Dmytro Korkishko), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (90' Buğra Temel), Sinan Kurumuş

Teknik Direktör:

Hakem: Yasin Kol, Erkan Akbulut, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa Aydın

Sarı Kartlar: DK 11: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 57: Tom Silva (Hatayspor), DK 63: Murat Paluli (Hatayspor), DK 69: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 78: Deniz Vural (Denizlispor)

﻿

İşte Denizlispor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Adana Demirspor 0 - Denizlispor 1
Adana Demirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
Hatayspor 3 - K Karabükspor 1
İşte Hatayspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta heyecanı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿