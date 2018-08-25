Denizlispor 0 - Hatayspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Denizlispor ile Hatayspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Muhammet Ertürk, Ismail Aissati, Burak Çalık, Tonia Tisdell (64' Deniz Vural), Recep Niyaz (77' Cihan Özkaymak), Alperen Babacan, Mehmet Akyüz (85' Seddar Karaman)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Tom Silva (77' Dmytro Korkishko), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (90' Buğra Temel), Sinan Kurumuş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Erkan Akbulut, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa Aydın
Sarı Kartlar: DK 11: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 57: Tom Silva (Hatayspor), DK 63: Murat Paluli (Hatayspor), DK 69: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 78: Deniz Vural (Denizlispor)
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