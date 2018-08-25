Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (69' Şamil Cinaz), Rajko Rotman, Deniz Türüç (85' Artem Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (77' Asamoah Gyan), Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
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Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Sincere Seth, Adem Büyük (90' Mustafa Eskihellaç), Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Michael Pereira (68' Issam Chebake), Ahmed Ildiz (46' Mitchell Donald), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Volkan Bayarslan
Sarı Kartlar: DK 18: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 86: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 89: Atila Turan (Kayserispor)
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