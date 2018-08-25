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Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
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KAYSERİSPOR 0 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kayserispor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (69' Şamil Cinaz), Rajko Rotman, Deniz Türüç (85' Artem Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (77' Asamoah Gyan), Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Sincere Seth, Adem Büyük (90' Mustafa Eskihellaç), Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Michael Pereira (68' Issam Chebake), Ahmed Ildiz (46' Mitchell Donald), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Volkan Bayarslan

Sarı Kartlar: DK 18: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 86: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 89: Atila Turan (Kayserispor)

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