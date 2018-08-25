Giresunspor 2 - Elazığspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Giresunspor ile Elazığspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-0 kazandı.
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Abiola Dauda (73' Ergin Keleş), Muhammet Reis (79' Fatih Atik), Guy Landel, Adama Ba, Kürşad Sürmeli (86' Abdülkadir Kayalı), Ibrahim Sangare
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur (74' Kadir Bekmezci), Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Orhan Şam, Eren Çinkılınç (46' Andreas Tatos), Kadir Taşoğlu, Moussa Bagayoko, Ahmet Aras (60' Serkan Kurtuluş)
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Selahattin Altay, Burak Şeker
Goller: DK 41: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 90: Guy Landel (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Orhan Şam (Elazığspor), DK 49: Abiola Dauda (Giresunspor), DK 53: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 55: Uğur Arslan Kuru (Giresunspor), DK 64: Kürşad Sürmeli (Giresunspor), DK 90: Aykut Demir (Giresunspor), DK 90: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 90: Serkan Kurtuluş (Elazığspor), DK 90: Ibrahim Sangare (Giresunspor)
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