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MKE Ankaragücü 2 - Trabzonspor 2
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MKE ANKARAGÜCÜ 2 - TRABZONSPOR 2

MKE Ankaragücü 2 - Trabzonspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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MKE Ankaragücü 2 - Trabzonspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Bakary Kone, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Arif Morkaya (46' Kenan Özer), Thibault Moulin, Mostapha El Kabir (90' Thomas Heurtaux), İlhan Parlak (84' Olanrewaju Kehinde), Youness Mokhtar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Jose Sosa (90' Batuhan Artarslan), Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür (73' Anthony Nwakaeme), Yusuf Yazıcı (84' Juraj Kucka), Hugo Rodallega

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya

Goller: DK 28: Filip Novak (Trabzonspor), DK 43: Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), DK 80: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 90: Youness Mokhtar (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 27: Bakary Kone (MKE Ankaragücü), DK 41: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 87: Thibault Moulin (MKE Ankaragücü), DK 90: Juraj Kucka (Trabzonspor)

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