İstanbulspor 0 - Altay 5
Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında İstanbulspor ile Altay Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 5-0 kazandı.
İstanbulspor: Alperen Uysal, Barış Örücü (59' Clesio Bauque), Wellington Nascimento, Muhammed Ali Kurt, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Demirci (64' Muammer Sarıkaya), Aldin Cajic, Muhsin Yıldırım (46' Patrick Etoga), Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör:
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Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Pedro Eugenio (67' Hüsamettin Yener), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Metin Yüksel (61' Atakan Rıdvan Çankaya), Adnan Aganovic, Marco Paixao (76' Murat Uluç), Leandro Kappel
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta, Ramazan Keleş
Goller: DK 33: Marco Paixao (Altay), DK 43: Marco Paixao (Altay), DK 56: Marco Paixao (Altay), DK 59: Leandro Kappel (Altay), DK 90: Adnan Aganovic (Altay)
Sarı Kartlar: DK 23: Özgür Özkaya (Altay), DK 32: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 42: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 62: İbrahim Öztürk (Altay), DK 84: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), DK 86: Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), DK 87: Leandro Kappel (Altay)
Kırmızı Kart: DK 41: Onur Ergün (İstanbulspor)
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