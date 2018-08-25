İşte Denizlispor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Denizlispor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Tonia Tisdell, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Erkan Akbulut, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa Aydın
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