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İşte Denizlispor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Denizlispor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Denizlispor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Denizlispor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Tonia Tisdell, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: Yasin Kol, Erkan Akbulut, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa Aydın

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