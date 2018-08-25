İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rydellromano Poepon, Okan Derici, Kubilay Aktaş, Gökhan Alsan, , Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Murat Akın, Batuhan İşçiler
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum, Kadir Sağlam
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