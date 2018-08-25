﻿
İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

385 Okunma

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rydellromano Poepon, Okan Derici, Kubilay Aktaş, Gökhan Alsan, , Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, Murat Akın, Batuhan İşçiler

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hakem: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum, Kadir Sağlam

﻿

Gazişehir Gaziantep FK 1 - İstanbulspor 1
Adana Demirspor 0 - Denizlispor 1
İşte Gazişehir Gaziantep FK - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Adana Demirspor - Denizlispor maç kadroları belli oldu...
Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta heyecanı
Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿