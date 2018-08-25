İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Göztepe - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabıl Dırar, , , Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Eljıf Elmas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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