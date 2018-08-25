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İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Göztepe - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, Alpaslan Öztürk, , Halil Akbunar, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabıl Dırar, , , Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Çınar

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