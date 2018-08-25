﻿
İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE KAYSERİSPOR - EVKUR Y.MALATYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Kayserispor ile Evkur Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

312 Okunma

İşte Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Kayserispor - Evkur Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Deniz Türüç, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Muenfuh Seth Sincere, Ahmed Ildız, , Ertaç Özbir, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey, Volkan Bayarslan

﻿

Yeni Malatyaspor'da hedef 3'te 3
Evkur Y.Malatyaspor 1 - Fenerbahçe 0
Bursaspor 0 - Kayserispor 0
İşte Evkur Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bursaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
1
Süper Lig takımları galibiyette ne kadar kazanıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿