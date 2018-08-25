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İstanbulspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İSTANBULSPOR - ALTAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında İstanbulspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak İstanbulspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Muhammed Demirci, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt

Teknik Direktör:

Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta, Ramazan Keleş

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İstanbulspor 0 - Altay 5
Gazişehir Gaziantep FK 1 - İstanbulspor 1
Afjet Afyonspor 1 - Altay 1
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