İstanbulspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak İstanbulspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Muhammed Demirci, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü, Muhammed Ali Kurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Emrah Ünal, Anıl Usta, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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