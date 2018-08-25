Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak Giresunspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, , Emre Uğur Uruç, Anıl Atağ, Ba Adama, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Theodor Elmar Bjarnason, Ahmet Aras, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Selahattin Altay, Burak Şeker
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