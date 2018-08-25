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Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GİRESUNSPOR - ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Giresunspor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Giresunspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, , Emre Uğur Uruç, Anıl Atağ, Ba Adama, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Theodor Elmar Bjarnason, Ahmet Aras, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Eren Çinkılınç, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Selahattin Altay, Burak Şeker

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Giresunspor 2 - Elazığspor 0
Giresunspor liderliğini sürdürmek istiyor
Osmanlıspor 0 - Giresunspor 1
İşte Osmanlıspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Elazığspor 1 - Boluspor 2
İşte Elazığspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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