MKE Ankaragücü - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:15'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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