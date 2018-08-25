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MKE Ankaragücü - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:15'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Mostapha El Kabır, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, , Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya

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