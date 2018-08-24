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Boluspor 3 - Ümraniyespor 1
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BOLUSPOR 3 - ÜMRANİYESPOR 1

Boluspor 3 - Ümraniyespor 1

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

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Boluspor 3 - Ümraniyespor 1

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Guido Kocer (89' İsmail Haktan Odabaşı), İshak Çakmak, Umut Gündoğan (66' Burak Asan), Mustafa Durak, Chukwuma Akabueze, Özgürcan Özcan (80' Melih Okutan)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Boubacar Diabang (67' Andreas Vasilogiannis), Recep Aydın, Serkan Göksu (56' Bahadır Taşdelen), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (46' Leandrinho), Atabey Çiçek

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Yiğit Arslan, Soner Maraş, Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner

Goller: DK 35: Guido Kocer (Boluspor), DK 52: Ümit Kurt (Boluspor), DK 82: Mustafa Durak (Boluspor), DK 88: Merthan Açıl (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 62: Umut Gündoğan (Boluspor), DK 71: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 80: Ümit Kurt (Boluspor), DK 90: Uğur Akdemir (Boluspor)

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