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Çaykur Rizespor 0 - BB Erzurumspor 0
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ÇAYKUR RİZESPOR 0 - BB ERZURUMSPOR 0

Çaykur Rizespor 0 - BB Erzurumspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor 0 - BB Erzurumspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Matic Fink (53' Orhan Ovacıklı), Jakub Brabec, Marwane Saadane (36' Jaroslaw Jach), Ali Çamdalı, Musa Çağıran (70' Mustafa Saymak), Robin Yalçın, Aminu Umar, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (74' İbrahim Akdağ), Emrah Başsan (90' Auremir Dos Santos), Arsen Khubulov (65' Erhan Çelenk), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Ridge Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Abdulkadir Bitigen

Sarı Kartlar: DK 69: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 81: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

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