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Giresunspor liderliğini sürdürmek istiyor
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GİRESUNSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Giresunspor liderliğini sürdürmek istiyor

Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakipleri karşısında galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

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Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakipleri karşısında galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Ligin üçüncü haftasında yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u ağırlayacaklarını anımsatan Kurt, "Hedefimiz  oynayacağımız Elazığspor maçını da kayıpsız geçmek. Rakibimiz karşısında kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Kurt, Giresunspor taraftarlarından takımlarına destek olmalarını isteyerek, "Ligde oynadığımız ilk iki maçı kazandık ve lideriz. Zorlu maçta en büyük silahımız yine taraftarımız olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

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