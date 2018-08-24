Yenimahalle Belediyespor'da hedef şampiyonluk

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor, eylül ayında başlayacak ligde şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.

Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, yaptığı açıklamada, "Her zaman ki iddiamız sürüyor. Yenimahalle Belediyespor her zaman ilk üç içinde olacaktır. Şampiyonluk adaylarından bir tanesiyiz. Şampiyonluk için Kastamonu Belediyespor, Polatlı Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve biz en büyük adaylarız." dedi.

Yenimahalle Belediyespor'un son 8 seneye damgasını vurmuş bir takım olduğunu vurgulayan Eler, şöyle konuştu:

"Aynı Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor gibi. Şampiyonlukları olan, Türkiye Kupası bulunan ve Süper Kupası olan bir takım. Ankara'yı Süper Lig'de temsil eden iki takımdan birisiyiz. Birisi de Halkbank sanırım. Kadınlarda şampiyonluk getiren tek takım da biziz diye biliyorum."

- "Yaş ortalaması 21,2'ye düştü"

Tecrübeli teknik adam, geçen yıl kulüp yönetiminin aldığı karar doğrultusunda küçük bütçeli bir katım kurmalarına rağmen, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmayı başardıklarını söyledi.

Avrupa kupaları konusunda sezon öncesinde iddialı olduklarını, bunu da başardıklarını anlatan Eler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene üst yönetimin aldığı kararlarla küçük bütçeli bir takım kuralım diye düşündük ama ona rağmen Avrupa kupasına katılmaya hak kazandık. Şükürler olsun bu işi becerebildik. O takımda çok fazla değişiklik olmadı. İki tane iyi transfer yaptık. Rus Iulia Nalivko ve Makedon Andreas Beleska kadroya katıldı. İkisi de 24 yaşında. Geçen sene takımın yaş ortalaması 25.6 iken şimdi 21.2 ye düştü. İlk 7 olarak baktığımızda ise kadronun yaş ortalaması 24'ün altına indi."

- Avrupa'da rakip Azerbaycan ekibi

Serdar Eler, Kadınlar Challenge Kupası 3. turunda Azeryol Bakü ile eşleşdiklerini belirterek, "Yıllardır Azerbaycan takımıyla eşleşmemiştik. Dost ve kardeş bir ülkenin takımıyla eşleşmek bizde ayrı bir heyecan uyandırıyor." diye konuştu.

Azeri takımının birçok oyuncusunun Rus kökenli olduğuna dikkati çeken Eler, "Çok ciddiye aldığımız bir rakip. İlk maç 10 veya 11 Kasım'da Ankara'da olacak. Bizim onlara teklifimiz oldu. Kabul ederlerse iki maçı da Ankara'da oynamayı önerdik. Kabul etmezlerse 17 veya 18'inde de deplasmanda oynayacağız. Challenge Kupası'nda en azından çeyrek veya yarı final görmek istiyoruz. Kadronun da bunu başaracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hentbol sıkıntılı bir süreçten geçiyor"

Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Eler, hentbolun sıkıntı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Türk hentbolu şu anda spor kamuoyunun gündeminde değil. En önemli problem bu." şeklinde konuştu.

Hentbolun yıllardır kulüp ve milli takımlarda başarısız olduğunu anlatan Eler, "Sponsor desteğinin olmaması, belediye ve müessese takımlarının dışında kulüplerin az olması, seyircili ve topluma mal olmuş kulüplerin hentbolun içinde olmaması bu durumda etkili. Ayrıca, kulüpleşme sorunları ve ekonomik sorunlar var. Tüm bunların hepsi hentbol branşı için birer sorun. Bu sorunları aşarsak, hentbolda başarıları hem milli takımlarda, hem de kulüplerde yakalayabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.