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İşte Boluspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 3. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Boluspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Mamadou Dıarra, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Boubacar Dıalıba Dıabang, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Yiğit Arslan, Soner Maraş, Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner

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