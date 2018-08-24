İşte Boluspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak Boluspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 3. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Mamadou Dıarra, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Cengiz Umut Meraş, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Boubacar Dıalıba Dıabang, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Soner Maraş, Seyfettin Ünal, Gürel Uzuner
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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