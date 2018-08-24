İşte Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, , , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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