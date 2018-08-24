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İşte Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. haftasında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Amınu Umar, Vedat Murıç, Robın Yalçın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Egemen Korkmaz, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, , , Tolga Ünlü, Emrah Başsan, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Abdulkadir Bitigen

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