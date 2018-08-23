Burak Yılmaz, Ankaragücü maçında yok!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.
Buna göre Ankara deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega
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