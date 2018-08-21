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MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıkıyor
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MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yenikent Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, yarın saat 13.00'te satışa sunulacak.

Biletler, Ankara 19 Mayıs Gençlik Parkı gişesi ve passo.com.tr sitesinden satışa sunulacak olup, satış Ankaragücü passolig kartı hariç hiçbir takımın passolig kartına açık olmayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 30 lira

Maraton: 40 lira

Kapalı tribünü: 50 lira

Özel A-B: 150 lira

VIP: 250 lira

Misafir takım: 39 lira

MKE Ankaragücü-Trabzonspor karşılaşması, 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

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